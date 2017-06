Parada LGBT deverá reunir 3 milhões de pessoas

A 21ª Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo, que acontece neste domingo (18), deverá reunir cerca de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. O tema do evento é “Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um estado laico”.

“Tudo indica que vamos ter um dia bonito e com toda a alegria que merece a Parada do Orgulho LGBT. Tenho absoluta certeza de que será um evento seguro, tranquilo, cheio de harmonia entre todos. Nossa mensagem é de respeito e compreensão”, disse o prefeito João Doria.

A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é considerada a maior do mundo. Em 2017, o evento contará com um investimento de R$ 1.421.115,93 da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, para infraestrutura do evento.

A Parada contará com 19 trios elétricos patrocinados por instituições e empresas que apoiam o movimento LGBT e estão comprometidos com o combate e o fim da discriminação seja ela étnica, por sexo ou gênero. Uma das atrações principais será a cantora Daniela Mercury.

Como nos outros anos, a concentração irá ocorrer às 10h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). O percurso será de aproximadamente 3,5 km, partindo da Avenida Paulista, seguindo pela Rua da Consolação. Após o término da manifestação, no Vale do Anhangabaú acontece o show de encerramento, que tem entre as atrações confirmadas a cantora Tâmara Angel e artistas da noite LGBT.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar estarão mobilizadas no domingo para dar suporte ao evento. A Delegacia de Crimes de Intolerância (Decradi) também estará de prontidão caso ocorra algum caso de LGBTfobia durante o evento.

O trajeto contará com pontos de apoio com atendimento médico, bombeiro, Polícia Militar e ambulância, além do auxílio do Copom através do monitoramento com câmeras de segurança. O encaminhamento para hospitais será regulado pela central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Aproximadamente 700 banheiros químicos serão disponibilizados ao longo do percurso. Equipes da Prefeitura farão a limpeza das ruas após o evento. Com informações da Secretaria Especial de Comunicação de São Paulo.