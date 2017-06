Prefeitura avança com limpeza e conservação nos bairros

Serviços de manutenção viária, roço, capina, desobstrução de dispositivos de drenagem e retirada de entulho mobilizam mais de 300 trabalhadores e 58 máquinas e equipamentos.

Dando sequência ao plano de trabalho para o período de verão, a Prefeitura de Rio Branco segue com ações de limpeza e conservação nos bairros da capital. Nesta segunda-feira 19, as frentes de trabalho da secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) se concentraram nos bairros João Paulo e Tancredo Neves e nos residenciais Cabreúva, Santa Cruz e Jenipapo, além da Rua Valdomiro Lopes. As ações incluem roço, capina, desobstrução do sistema de drenagem e retirada de entulho.

“A ação envolve ao todo nove equipes, um trabalho realizado durante o ano inteiro e intensificado no período de verão e que, desde o início do ano, já retirou 12.800 toneladas de entulho das ruas”, informou o secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho. Além do trabalho nos bairros, as equipes seguem com a limpeza nos córregos e praças e parques da cidade.

O plano de trabalho para o verão contempla ainda a manutenção viária, realizada pelas equipes da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB). Nesta semana, a operação tapa-buracos fez a manutenção e reconstrução de pavimento nas ruas dos bairros Taquari, Irineu Serra, Airton Sena, Pedro Roseno, Eldorado, Canaã , Vila Nova e Vila Albert Sampaio.

As ações de manutenção viária e limpeza mobilizam mais de 300 trabalhadores e 58 máquinas e equipamentos. Todo trabalho é garantido com recursos próprios, buscando sempre atender as prioridades identificadas junto à comunidade, associações de moradores e as indicações dos vereadores.