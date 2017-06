CBF não facilita e Chape deve cancelar amistoso contra o Barcelona

Após dizer “não” ao amistoso contra o Benfica pela Taça Eusébio, em Portugal, a Chapecoense deve cancelar mais um jogo festivo, dessa vez, contra o Barcelona. O clube catarinense esbarrou outra vez no calendário brasileiro. É que a CBF se negou a alterar a tabela do Brasileirão, e isso acaba obrigando o Verdão de Chapecó a cancelar o confronto com o time de Neymar e Messi, marcado para agosto.

“Entendemos que a CBF tem seu calendário definido e tínhamos a ciência de que poderia ser algo complicado para a gente realizar. Temos recebido convites de times do mundo inteiro, mas temos que entender que o calendário é complicado aqui no Brasil (…) Vamos conversar com a CBF para tentar ajustar as coisas da melhor maneira possível e, se por acaso não encontrarmos uma solução, seguiremos nosso calendário no Brasil. Sabemos que nosso grande objetivo é seguir na Série A do Brasileiro neste ano de transição e se tivermos que abrir mão destes convites, nós abriremos”, disse, segundo o UOL, o presidente da Chapecoense, Plínio David de Nes Filho.

A partida contra o Barcelona faz parte da Taça Joan Gamper, jogo amistoso que abre a temporada da equipe catalã. O clube, aliás, se ofereceu para pagar a viagem da Chapecoense até a Espanha.

O amistoso está programado para 7 ou 8 de agosto, mas a Chape enfrentará o Coritiba, pelo Brasileirão, em 4 ou 5 do mesmo mês.