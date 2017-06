Fecomércio/AC inaugura Centro de Turismo e Lazer em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) inaugura, nesta sexta-feira, 23, o Centro de Turismo e Lazer da unidade de Cruzeiro do Sul, localizado nas proximidades do balneário Igarapé Preto, Estádio Arena do Juruá e Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. Esta é a maior obra do tipo já construída em toda a Região Norte e tem, como objetivo, prestar serviços de relevância à sociedade e ficar mais próximo do empresário e comerciário local. O evento conta a participação de representantes nacionais do Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Social de Aprendizagem Comercial (Senac).

A obra empregou, ao longo dos seus seis anos de construção, aproximadamente 280 trabalhadores, e foi construída em uma antiga fazenda nas próximas da cidade, dispondo de uma área de 33,4 hectares com açude e floresta de extensão preservada.

O Centro foi custeado com recursos do Departamento Nacional do Sesc, e possui uma estrutura composta de parque aquático com três piscinas, bloco de cultura com teatro e cinema, bloco administrativo, bloco de saúde com academia de ginástica, restaurante ginásio poliesportivo, campo de futebol, estacionamento com cerca de 250 vagas e hotel com 63 apartamentos. Comerciários e seus dependentes agora têm acesso a esses serviços por preços acessíveis e com qualidade.

Para o presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, não há dúvidas de que o Centro de Turismo e Lazer do Sesc, em Cruzeiro do Sul, deve mudar a vida do cruzeirense. “A Fecomércio quer, como um de seus principais objetivos, estar mais perto do empresariado e, agora, em Cruzeiro do Sul, cumpriremos esta meta de modo mais incisivo. Ficamos todos felizes e temos certeza que esta contribuição melhorará o turismo local”, comenta.