Investimentos em tecnologia colocam Rio Branco entre as cidades mais inovadoras do Brasil

Rio Branco foi avaliada como uma cidade inovadora no campo da tecnologia da informação. O estudo Connected Smart Cities, da consultoria Urban Systems, colocou a capital do Acre na 42ª colocação entre as cidades mais inovadoras do País. Essa posição, na avaliação do presidente do Instituto de Tecnologia de Rio Branco (ITEC), Mafran Oliveira, será ainda melhor nos próximos levantamentos já que no último ano, os investimentos em inovação se multiplicaram no município. “Rio Branco vai melhorar ainda mais sua colocação nesse ranking”, observou Mafran.

O estudo foi publicado com exclusividade pela revista Exame. Para chegar ao resultado, o levantamento analisou 12 indicadores em 662 municípios brasileiros.

A criação do ITEC em si é uma grande inovação. O instituto tem a missão de incentivar o uso sistemático das novas tecnologias em favor da municipalidade e da transparência dos serviços públicos, além de fomentar a criação de empresas tipo startups.

Mas há muito mais sendo realizado de forma inovadora, como a emissão de exames laboratoriais pela internet. O paciente colhe o material na unidade de saúde, o laboratório faz o exame e disponibiliza o laudo na página da Prefeitura de Rio Branco. De posse de dados pessoais, o paciente tem acesso ao resultado. “Isso fez com que o prazo de emissão dos resultado dos exames caísse de 30 para cinco dias”, disse Mafran Oliveira. Sete unidades já estão conectadas a esse serviço.

Além desse importante avanço na área de saúde, a Prefeitura disponibiliza sinal de internet gratuitamente em espaços públicos do município, é sucesso absoluto de adesão e apenas nos primeiros dias de funcionamento alcançou a marca de 27 mil usuários cadastrados. Pela Internet Social as pessoas podem navegar por meia hora, esperar uma hora e depois voltar a acessar a net por mais meia hora – sem pagar nenhum centavo. Esse serviço está disponível na Praça da Revolução, Terminal Urbano, Terminal da UFAC, Terminal do Adalberto Sena. O sinal é por rádio. “Na segunda fase estaremos levando esse serviço para outros espaços públicos”, lembrou o presidente do ITEC.

Mafran fez referência também à gestão do prefeito Marcus Alexandre quanto a expansão da rede de fibra ótica que já é uma realidade na grande maioria das secretarias municipais e à aquisição, também no ano de 2016, de um servidor cluster com nada menos que 58 núcleos de processamento das informações que ajudaram a quadruplicar a capacidade de processamento. O sinal da internet nos órgãos públicos de Rio Branco está se elevando de 100 Megabytes para 1 Terabyte com a rede de fibra ótica. Essa rede tem redundância e, reafirmou o presidente do ITEC, dificilmente um órgão municipal viverá algum tipo de apagão na internet.

Aplicativos, novos sistemas e redes, modernização do atendimento interno e externo através do programa WebPúblico trazem ganhos enormes em tempo e custo para todos. Ainda no ano passado, o prefeito Marcus Alexandre lançou o Portal do Cidadão, em que o usuário pode realizar via internet 77 serviços e subserviços. O portal pode ser acessado pelos endereços eletrônicos portalcidadao.riobranco.ac.gov.br e, por meio do site da Prefeitura de Rio Branco, www.riobranco.ac.gov.br.

Veja o link da matéria publicada pela Revista Exame.

