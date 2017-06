João Lira da Cunha de 82 anos, estava atravessando a Av. Amadeu Barbosa, na tarde desta segunda-feira, 19, quando foi atropelado por uma motocicleta de placa QLU – 6932.

O senhor João morreu no local, o piloto da motocicleta que não foi identificado, foi levado para o Pronto Socorro, onde não corre risco de morte. A polícia militar fez o isolamento do local até a chegado dos peritos do IML, para periciar no local e depois a remover do corpo para melhor análise no IML.

Selmo Melo