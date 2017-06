BASA realiza Rota do FNO em Rio Branco nesta terça-feira

O Banco da Amazônia se prepara para realizar nesta terça-feira, 20, a partir das 18h30, no auditório da Federação das Indústrias (Fieac), a Rota do FNO, uma ação que objetiva dinamizar a aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) através da divulgação das linhas de crédito de forma próxima aos empreendedores de todos os portes e segmentos das cadeias produtivas.

O superintendente do Banco da Amazônia no Acre, André Vargas, convidou o governador Tião Viana para o evento em visita a Casa Civil ontem, 19.

Segundo Vargas, essa é uma indução de liberação de crédito que pegará desde a agricultura familiar ao grande produtor, além de micro, médios e grandes empresários.

“Todo esse público está convidado para conhecer um pouco mais das bases e condições operacionais das linhas de financiamento do FNO”, conta o superintendente.