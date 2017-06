Prefeitura constrói 454 metros de galeria na Baixada

A obra de drenagem no bairro da Pista, que foi retomada no início de junho, tem quase meio quilômetro de extensão: são 454 metros de galeria de concreto que canaliza um córrego que passa pelo local e as águas das chuvas, acabando com o transbordamento durante o inverno chuvoso. Com a obra, o esgoto das casas será captado e lançado na rede coletora que fica nas laterais da galeria e seguem para rede central da localidade.

Nesta terça-feira, 20, o prefeito Marcus Alexandre esteve no local, acompanhado de engenheiros e pelo vereador Railson Correa, para avaliar o andamento do serviço e anunciou que a obra será concluída antes da chegada da estação das chuvas. “Esse é um grande esforço que fazemos nessa obra que vai desde a Rua Rádio Farol. O desafio é acabar em julho a obra na Rua Carlos Santos. Com a conclusão da galeria vamos melhorar a condição de escoamento das águas. E no final do verão tudo estará pronto”, explica o prefeito.

A canalização será interligada à Rua da Vala, que fica do outro lado da via, já no bairro João Eduardo, onde o canal já está pronto. As últimas etapas da obra serão a construção das duas pistas na lateral da galeria e da calçada.

Lideranças comunitárias da Baixada se dizem agradecidas pelo empenho da Prefeitura em executar a obra que resolve problemas de décadas do bairro da Pista. O presidente da Associação de Moradores da Pista, José Tadeu, destaca a tranquilidade que a obra vai gerar. “Aqui, em duas de chuvas as pessoas sofrem com as águas invadindo as casas, o que não vai mais acontecer quando a canalização estiver concluída”. O vereador Railson Correa, morador da Baixada, destaca a vontade política do prefeito Marcus Alexandre em realizar o trabalho. “É uma grande obra que nem todos enfrentariam, por isso estão de parabéns o prefeito e os moradores da Baixada”.