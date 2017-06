PM apreende 38 quilos de carne de caça ilegal

Após a verificação de uma denúncia anônima, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) prenderam nessa segunda-feira, 19, um agente suspeito de abater e comercializar carnes de animais silvestres no ramal Nabor Junior, quilômetro 12.

De acordo com os militares foram apreendidas três pacas e nove tatus abatidos, além de uma espingarda calibre 28. Todos os produtos do crime foram encontrados na casa do envolvido que foi denunciado à guarnição policial por crimes ao meio ambiente.

O agente, juntamente com os elementos oriundos do crime, foi conduzido para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Ascom PMAC