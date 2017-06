Petecão não vai a Brasília votar e governo sofre derrota na Reforma Trabalhista

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) está sendo apontado como o grande responsável pela derrota do governo Temer na votação do relatório do Projeto de Reforma Trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, hoje pela manhã. O senador Petecão, talvez avaliando que a presença nas ações das frentes de trabalho da BR-364, que aconteceram hoje no estado, não viajou a Brasília para participar da reunião da comissão, em que era considerado voto certo a favor do relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) favorável à reforma das leis trabalhistas.

Com sua ausência, o senador Otto Alencar (PSD-BA) foi convocado e votou contrariamente ao texto, seguido pelo senador Eduardo Amorim (PSDB-SE), o que selou a derrota por 10 votos contrários e nove favoráveis ao texto. Acabou aprovado o relatório alternativo do senador Paulo Paim (PT-RS) que mantém muitas conquistas trabalhistas que estão sendo retiradas pela reforma. A ausência de Petecão na votação criou um clima pesado na base governista, que pretende recompor o voto favorável na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado para aprovar o projeto.

Outro destaque foi a reação forte do senador Renan Calheiros, líder do PMDB, contra o projeto com fortes críticas ao governo e ao ministro Henrique Meirelles, da Fazenda. A votação ocorreu com o presidente Temer fora do país, em viagem à Rússia.