Acre vacina quase 100% do rebanho em primeira fase de campanha da aftosa

Os resultados da vacinação do rebanho de bovinos na primeira etapa da campanha de combate à febre aftosa realizada no mês de maio foram recordistas para o Acre, com o alcance da marca de 99,18% de cobertura vacinal e 96,6% de produtores declarantes.

Este é o terceiro ano consecutivo em que o Acre mantém números crescentes, em razão de investimentos nas políticas de defesa animal no estado. No mesmo período em 2015, a marca era de 98,57% de rebanho vacinado, e de 99,12% em 2016.

A campanha é realizada anualmente e dividida em duas fases. Na primeira, os municípios que fazem fronteira precisam vacinar todos os animais. Os demais seguem a exigência de vacinar apenas os de zero a 24 meses. Já na segunda etapa os criadores são obrigados a vacinar todo o gado.

Para o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Ronaldo Queiroz, alcançar índices cada vez mais expressivos é sempre um desafio, principalmente no que diz respeito à logística de levar a vacina até as localidades de difícil acesso em todo o estado, que possui rebanho de quase três milhões de animais.

“Os resultados comprovam que o trabalho de toda a equipe técnica envolvida está de parabéns e o apoio e suporte recebido do governo do Estado têm ajudado o Acre a se superar cada vez mais. E esse compromisso que temos conquistado dos produtores rurais também tem nos ajudado a vencer o desafio de manter a sanidade animal no estado”, declara Queiroz.

Agência de Notícias.