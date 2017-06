Coluna Bom Dia

Petequice

O senador Petecão foi apontado como um dos grandes responsáveis pela derrota do governo Temer na votação do texto da reforma Trabalhista, ontem, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Ele não compareceu e seu suplente no colegiado votou contra.

Parecer

O parecer do senador Ricardo Ferraço, do PSDB-ES foi rejeitado por um voto 10 a 9 e aprovado o substitutivo do senador Paulo Paim, do PR-RS que mantém muitos direitos que a reforma tira do trabalhador.

Não foi

Com as atividades em torno da BR-364 no Acre e a eleição perto, o senador achou melhor ficar na terra, em campanha, do que se meter em votar assunto polêmico. Mas o suplente, senador Otto Alencar, também do PSD, da Bahia, disse que era casado com uma procuradora da justiça do Trabalho e não votaria contra trabalhadores.

Tucano

Por fim, o senador tucano Eduardo Amorim (SE) e o senador Hélio José, PMDB-DF, muito ligado a Renan Calheiros, acabaram de melar a proposta e também votaram contra. A conta vai cair em cima dos quatro: os três que votaram e Petecão, que não votou.

Conserto

O governo vai tentar consertar o estrago na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, mas do jeito que a coisa anda, ninguém pode garantir mais nada.

007

Mas a piada da semana que começa ficou com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, antigo SNI, General Sérgio Westphalen Etchegoyen, órgão de inteligência espionagem brasileiro deu uma de comédia pastelão e, em sua agenda de trabalho revelou audiência com um diplomara americano que ele identificou como o Chefe da CIA no Brasil. Ou seja, revelou a identidade do agente e acabou com sua cobertura.

Audiência

Dizem que a próxima audiência marcada estará marcada na agenda: jornalista Clark Kent, aliás, Superman. Só no Brasil…

Animado

O senador Gladson Cameli ficou animado com a presença do diretor do DNIT, Valter Siqueira em Feijó e o anúncio de que os R$ 140 milhões para a BR 364 estão garantidos. Também estão assegurados os R$ 25 milhões para o anel viário de Brasileia, este último dependendo de liberação burocrática e licitação.

Exemplo

O anel viário de Brasileia deveria servir como um exemplo de colaboração e cooperação política. Ele só vai sair porque o governo do Acre, de oposição à atual direção do DNIT, doou o projeto básico e os cálculos. É assim que deveria ser feito sempre, sem brigas políticas estéreis.

Distritão

A última do Congresso é que a reforma política para as eleições do ano que vem deve ficar só na adoção do voto chamado distritão, em que acaba o voto proporcional para deputados e se elegem os mais votados, independente de partidos.

Benefícios

Isso beneficia os candidatos de menor ideologia, os mais ligados a igrejas, os puxadores de votos de pequenos partidos, ou seja, atrapalhando todo a estrutura das coligações. Não vai mais adiantar, se isso for aprovado, que pequenos partidos se coliguem com nomes de menor média de votos para se eleger um deputado. Valem apenas os mais votados entre todos os candidatos. A eleição proporcional vira majoritária.

Ambiental

O governador Tião Viana passou o dia de ontem como ele gosta, em contato com o meio ambiente, a natureza, com índios representando 34 terras e quinze etnias, discutindo políticas públicas. Depois, ainda liberou mais de R$ 1 milhão para as obras de reconstrução da Unidade de Gestão Ambiental Integrada (UGAI) do Jurupari.

Diálogo

O governador Tião Viana ainda mostrou que está aberto ao diálogo com o pessoal do BASA que está fazendo a Rota do FNO e sugeriu amplo debate sobre o desenvolvimento regional e linhas de financiamento. O Banco está hoje nas mãos de seus adversários e nem por isso o governador desfaz da importância da parceria para o Estado.

Marcus Alexandre

O prefeito Marcus Alexandre está mostrando que há uma diferença entre discutir política e fazer política. No trabalho da prefeitura, ele faz política todos os dias, em contato direto com a população. Por isso, dos quatro pré-candidatos lançados, ele é o que menos precisa de ações e eventos para se credenciar. Sem demérito para os demais, mas é uma realidade em função do cargo que ocupa.

Visibilidade

Com a chegada do verão e a ampliação das obras na capital, é natural que o prefeito comece a aparecer ainda mais, o que pode dar margem a se pensar que essas ações ou posturas sejam visando o potencial eleitoral. Mas não deixam de ter impacto nessa área.

Calma

Quando o prefeito pede calma nas definições, prega a unidade para os demais candidatos, pede que a campanha interna não seja arraigada e conflituosa ele quer dizer que a contenda não é o melhor método para Frente Popular. E está certo.

Qualidade

A coluna nunca deixou o prefeito de fora das definições políticas para 2018. Seria irracional. Mas nunca apoiou a postura de fazer do mandato do prefeito um palanque para sua candidatura. Marcus Alexandre ultrapassa isso,

No jogo

Há quem veja que o prefeito entrou no jogo da candidatura e vai lutar pela indicação. Isso não está ainda claro, há fortes pressões para que aconteça, mas Marcus é firme em suas convicções e em suas prerrogativas. E ele não quer pisar no fogo da campanha agora, que ele faça o seu próprio tempo. E os outros que utilizem esse tempo e espaço para se fortalecerem.

Garimpo

Uma notícia preocupante chega do Juruá, de que há pessoas de fora do Acre incentivando o garimpo na região mais extrema, na área de preservação do Parque do Divisor.

Perigo

O garimpo é um perigo em qualquer local em que estabeleça, criando territórios sem lei. Até agora, o Acre tinha ficado de fora dessa febre, pois suas terras não são propícias, a notícia de que pode ter ouro no Juruá é preocupante e deve merecer atenção das autoridades.

Preocupado

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro não está satisfeito com a falta de definição de verbas para a BR até cruzeiro do Sul. Uai, mas não foi ele que garantiu ao povo que, com suas amizades em Brasília conseguiria o que a cidade precisasse?

Aftosa

O Acre está conseguindo uma proeza, com quase 100% de cobertura da vacinação de aftosa de seu rebanho bovino. O governo e, principalmente os pecuaristas e produtores merecem comemorar.

Caju

Está surgindo uma explicação para o interesse do prefeito Mazinho Serafim em importar mudas de cajueiro anão. Ele quer, a médio prazo, trocar a castanha do Brasil produzida em Sena Madureira pela castanha de caju.

Quebra

Este ano, houve uma quebra de produção de mais de 80% na produção de castanha e o prefeito, negociante da área, tomo prejuízo em seus contratos. Mas, além de ser mais valiosa que a de caju, a do Brasil está produzindo, enquanto os cajueiros levam três anos para carregar a primeira vez.

Na mão

Cruzeiro do Sul e os municípios vizinhos continuam penalizados com os constantes apagões nos serviços de internet e telefonia móvel. Nos últimos sete dias, nada menos que dois blecautes deixaram aquelas comunidades na mão.

Oi?

Essa precariedade dos serviços da Oi, com ênfase na região do Juruá, foi pauta de reunião, no final do mês passado, do governador Tião Viana em Brasília, com o diretor de relações institucionais da operadora de telefonia e internet Oi, João Antônio Tavares.

No interior

Na ocasião, as tratativas foram no sentido de se encontrar soluções para os apagões da internet no interior do estado e possíveis melhorias dos serviços da operadora nas terras acreanas.

Vandalismo

Como sempre, a operadora alega que em geral as interrupções são causadas por atos vandalismo, fato também discutido na reunião entre Tião Viana e o representante da Oi. Na oportunidade, o governador garantiu uma ação policial firme, sem tolerância com o que chamou de absurdo.

Thaumaturgo

Ainda no interior acreano, desde a última sexta-feira, 16, a presença de trabalhadores do Depasa vem mudando a rotina dos que trafegam pelas ruas de Marechal Thaumaturgo, que começa a viver uma nova realidade com a pavimentação de oito quilômetros de ruas.

Tecnologia

Além da pavimentação com tecnologia contemporânea e inédita no estado, as ruas, antes intrafegáveis, com grandes buracos e sem saneamento básico estão recebendo uma rede de distribuição de água, coletores de esgotos individuais para cada casa e uma rua com até 20 cm de concreto armado.

Inquérito civil

Em Acrelândia, o Ministério Público estadual instaurou inquérito civil público a fim de apurar as circunstâncias e fatos, bem como identificar pais e responsáveis que não cumprem com a obrigação de matricular os filhos na rede de ensino.

Mais além

Os que têm os filhos matriculados também constam do alvo desse procedimento do MP, pois serão identificados aqueles que não acompanham a frequência e aproveitamento escolar dos meninos. Medida justa e louvável do nosso parquet.

Tétano

Mais um perigo rondando o Acre, Rondônia registrou quatro mortes causadas pelo tétano. Isso mostra que a cobertura vacinal por lá anda ruim. Serve de alerta para o Acre. É preciso e vacinar contra a doença.