George Pinheiro mobiliza em nome de Temer

A entidade liderará uma grande mobilização para que a CCJ e o Plenário possam aprová-la, visando a retomada dos empregos no País

A decisão da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado em rejeitar, por 10 a 9 votos, o relatório da reforma trabalhista foi lamentada pela CACB. O presidente da entidade, George Pinheiro, disse que a reforma, com o parecer do senador Ricardo Ferraço, tinha como efeito abrir as portas para a geração de empregos.

Uma das principais medidas para a área econômica, a reforma trabalhista não pode ser desfigurada, enfatiza Pinheiro, que promete mobilizar as Associações Comerciais do País para mostrarem aos senadores a importância da reforma às empresas.

“Apostamos que os senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça reconheçam a importância desta reforma para a economia brasileira, assim como os demais senadores, quando chegar ao plenário”. Conforme o presidente da CACB, o próximo movimento é mobilizar suas entidades associadas. “Vamos torcer e nos mobilizar para ajudar o Brasil a sair da crise, aprovando a reforma trabalhista que traz segurança jurídica e cria um ambiente favorável às empresas”.

Veja como cada senador da CAS votou no relatório:

Hélio José (PMDB): Não

Waldemir Moka (PMDB): Sim

Elmano Férrer (PMDB): Sim

Airton Sandoval PMDB): Sim

Ângela Portela (PDT): Não

Humberto Costa (PT): Não

Paulo Paim (PT): Não

Paulo Rocha (PT): Não

Regina Souza (PT): Não

Dalírio Beber (PSDB): Sim

Eduardo Amorim (PSDB): Sim

Flexa Ribeiro (PSDB): Sim

Ricardo Ferraço (PSDB): Sim

Ana Amélia (PP): Sim

Otto Alencar (PSD): Não

Lídice da Matta: Não

Randolfe Rodrigues (Rede): Não

Cidinho Santos (PR): Sim

Vicentinho Alves (PR): Sim

