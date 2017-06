Lançada segunda frente das obras de restauração da BR-364

Uma solenidade realizado na manhã desta terça feira, 20 de junho, no clube da maçonaria, município de Feijó, marcou o lançamento da segunda frente de serviços das obras de restauração da BR 364, partindo de Tarauacá até Sena Madureira, onde outras frentes de trabalho já estão em atividades. no trecho entre Feijó e Tarauacá, serão investidos recursos na ordem de R$ 49,9 milhões (quarenta e nove milhões de reais)

O ato contou com a presença do diretor-geral do DNIT, Walter Casimiro Silveira, Coordenador-Geral de Restauração e Manutenção, Fábio Nunes, Superintendente do Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte (DNIT) no Acre, Thiago Caetano, Senador Gladson Cameli, coronel Luiz Henrique, do 7º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), Deputados Estaduais Jesus Sérgio e Nicolau Júnior, vereadores e prefeitos Kiefer Cavalcante, Marilete Vitorino e Iderlei cordeiro, dos municípios de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, além de populares e imprensa.

O diretor Geral do DNIT, Walter Casimiro garantiu que não faltarão recursos para que os trabalhos da BR sejam executados de forma contínua e com qualidade. “Só para este ano, estão liberados o valor montante de 130 milhões de reais e se for preciso o órgão liberará mais recursos”, disse.

De acordo com Thiago Caetano (DNIT-ACRE), a previsão é que os serviços, entre Feijó e Tarauacá, sejam concluídos na primeira quinzena de agosto. “Essas ações no início da obra são fundamentais para que a partir desse período, as obras não cessem e seja garantido à população um trabalho de qualidade na BR-364”, observou Caetano.

O trabalho de restauração da BR 364 é uma bandeira da bancada federal do Acre, liderada pelo senador Gladson Cameli que reafirmou ser preciso ter compromisso quanto a qualquer projeto que envolva a vida das pessoas. “Estamos tratando da vida de mais de 250 mil pessoas que dependem diretamente do curso dessa estrada. Eu não medirei esforços, e posso garantir: por falta de empenho e falta de recursos a obra não vai parar”, assegurou o senador.

Os prefeitos agradeceram o esforço do Senador Gladson Cameli e toda a bancada federal do Acre, na luta pela liberação de recursos para a restauração da rodovia. Agradeceram também aos representantes do DNIT.

A prefeita e presidente da AMAC, Marilete Vitorino foi enfática ao agradecer ao senador Gladson Cameli, os diretores do DNIT e toda a bancada federal do Acre, o empenho para recuperação da BR, que segundo ela tem sido um dos principais desafios enfrentados pela população da região do Juruá nesse momento crítico em que atualmente se encontra a Rodovia, mas que agora tem certeza de que a causa está em boas mãos. “Esse é um momento que a gente sente que o nosso sonho está sendo realizado. O sonho de ter uma BR que possamos andar sem medo. Viajar com mais facilidade e menos custos. Essa estrada representa para todos nós, o desenvolvimento social e econômico, além de tirar a população de cada município do isolamento“, disse.

O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Valter Silveira, além de inspecionar as obras restauração da BR-364 e foi também até o Alto Acre, anunciar recursos para a construção do Anel Viário, obra de acesso a BR-317. Nessa região, o anúncio é de R$ 25 milhões empenhados para a construção do Anel Viário entre as cidades de Epitaciolândia e Brasileia. Com informações portaltarauacá.