19ª edição do Arraial Cultural já tem data e local definidos

A 19a edição do Arraial Cultural já tem data e local definidos: 3 a 9 de julho, na Gameleira. O evento é promovido pelo governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com apoio da prefeitura de Rio Branco e da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre.

Dentro da programação, haverá o tradicional Festival de Quadrilhas, shows regionais e bingos. Além disso, assim como nos anos anteriores, cerca de 60 permissionários estarão vendendo comidas regionais e típicas do arraial nas barracas da Economia Solidária.

De acordo com a diretora-presidente da FEM, Karla Martins, a iniciativa é um grande esforço do governo, a fim de manter a cultura ativa no Acre. “É um momento importante não só para a população, mas também para os grupos de quadrilhas, que ensaiam e se dedicam por meses no projeto, para no final mostrarem ao público uma bela história, envolvida com movimentos, danças e cores”, diz.