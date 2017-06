Parceria entre governo e Dnit viabiliza construção de anel viário no Alto Acre

Para consolidar a ligação com o Pacífico foi anunciado na terça-feira, 20, o empenho de R$ 25 milhões para a construção do anel viário entre Epitaciolândia e Brasileia durante ato realizado no Alto Acre.

O trabalho será executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em parceria com o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Acre (Deracre).

Cristovam Moura, diretor-presidente do Deracre, representou o governo do Estado na solenidade que contou com a presença do diretor-geral do Dnit, Valter Casimiro; Thiago Rodrigues, superintendente do departamento no Acre; Fábio Nunes, coordenador-geral de Restauração e Manutenção Rodoviária do Dnit; prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem; prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores e parlamentares das três esferas, além de lideranças do Alto Acre.

“Foi um esforço gigantesco para conquistar esse recurso, um esforço da nossa bancada por essa emenda que era de 2015 e foi segurada para que fosse empenhada agora. Nossos três senadores tiveram uma atuação imprescindível para que isso acontecesse. É muito importante também fazer o reconhecimento aos esforços do governador Tião Viana que muito nos cobrou”, destacou Cristovam Moura.

O diretor-presidente do Deracre revelou que foram dias, incluindo fins de semana, para fechar o projeto do anel viário. “Hoje podemos ter a certeza de que o serviço realmente vai acontecer. É um sonho antigo de todos que vivem em Epitaciolândia e Brasileia”, comentou o diretor.

Thiago Rodrigues assegurou que a obra será realizada e reconheceu a importância dela para a região. “Essa obra faz parte de um processo muito maior que é a interligação com o Oceano Pacífico que juntamente com a ponte do Madeira concluímos de uma vez a interligação”, observou o superintendente regional do Dnit.

De acordo com Rodrigues, toda a parte técnica que envolve a licitação do entorno da obra em Brasileia já está praticamente toda concluída. “Parabenizo o Cristovam e os demais deputados pelo esforço nessa luta conjunta para salvar essa obra. Desde 2008 ou 2009 essa obra vem sendo falada, o projeto surgiu em 2010, mas acabou ficando parada”, disse.

O superintendente frisou que o projeto inicial precisou passar por ajustes por conta das duas grandes enchentes registradas na região do Alto Acre nos últimos anos.

“Naquele período que tínhamos que resgatar o projeto para não perder a emenda, era inviável firmar um convênio com a prefeitura de Brasileia porque a cidade estava até sem prefeito. Então, fomos ao Deracre para construir algo juntos”, recordou Rodrigues.

Valter Casimiro reconheceu que o Dnit precisa atuar para melhorar as condições das rodovias do Acre. “Mas é por isso que estou aqui, para colocar a casa à disposição, para poder atuar mais forte nos problemas aqui do estado”, afirmou Casimiro.

A prefeita Fernanda Hassem pontuou que as gestões municipais e estaduais têm desafios para superar diante da crise política e financeira que assola o país. “Ou a gente procura arregaçar as mangas da camisa, ou a gente vai ter muitas dificuldades. O anel viário é um sonho antigo e quando vemos o esforço conjunto do Dnit, dos parlamentares, dos senadores, ficamos muito felizes”, concluiu a prefeita.