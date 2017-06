Aproximadamente 56% dos comerciantes alcançaram as metas de vendas no Dia dos Namorados

Ao menos 56% dos empresários locais alcançaram as metas de vendas no Dia dos Namorados e, destes, 32% entendem, que a tradição da data é um dos principais motivos para as compras. A pesquisa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), realizada por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), entre os últimos dias 13 e 16 de junho junto a 207 comerciantes.

Além disso, 25% dos que obtiveram bom êxito afirmam que o bom alcance de vendas se deu em função de bons preços à clientela. Mesmo assim, as compras não foram suficientes para 44% dos empresários, que informaram transações comerciais inferiores à expectativa inicial para o último dia 12. Para estes, os motivos para a baixa seriam elevado endividamento dos clientes (34%), ampla concorrência (20%) e pouca disposição dos clientes para gastos (25%). A percentagem restante optou por não dar maiores informações quanto ao assunto.

Na opinião de 29% dos empresários do comércio local, o resultado das vendas para o Dia dos Namorados foi melhor que na data do ano passado, mas aproximadamente 25% admitem piora. Outros 23% consideraram resultados iguais e 24% não se manifestam quanto ao assunto.

Valores por vendas

Segundo 33% dos entrevistados, a média das vendas ficou entre R$ 100 e R$ 200. Além disso, 54% asseguram haver recebido os valores correspondentes “à vista”, com dinheiro em espécie e, 10%, via cartão de débito. Outros 40% tiveram as vendas realizadas no cartão de crédito (23% na forma parcelada e, 17%, em pagamento único).

Com relação ao movimento de vendas no comércio de Rio Branco, 66% dos empresários se mostram otimistas diante a reação positiva do mercado, daí a expectativa de melhora substancial até o encerramento do próximo mês de julho. Considere-se, todavia, a parcela de 27% que não vislumbram perspectiva de melhora ainda neste primeiro semestre do ano em curso. Com informações Fecomércio/AC.