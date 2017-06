13 mil beneficiários do Bolsa Família em Rio Branco não atualizaram dados

Quase 13 mil beneficiários do programa Bolsa Família na capital ainda não compareceram nas unidades de saúde para fazer o acompanhamento semestral, que é obrigatório. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (21) pela coordenação do programa.

As pessoas têm até o dia 25 de junho para passar pelo procedimento. Até esta quarta, somente 8.345 beneficiários procuraram um posto de saúde para atualizar o cadastro, apenas, 40% estão aptos para continuar a receber o benefício.

23 mil famílias estão no programa recebendo o benefício em Rio branco, 20 mil fazem parte do público-alvo e precisam comparecer aos postos para fazer o acompanhamento. Devem ir às unidades de saúde o titular do cartão, as crianças de 0 a 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes. O procedimento pode ser feito em qualquer posto de saúde da capital. Com informações G1