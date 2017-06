IFAC abrirá Processo Seletivo para Professor Substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) anuncia um novo Processo Seletivo destinado a contratar dois novos Professores Substitutos.

A contratação de docentes deve ocorrer nas áreas de Agronomia (1) e Biologia (1), no Campus Tarauacá.

As jornadas de trabalho para os cargos ofertados serão de 40h, fazendo jus à remuneração que varia entre R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61, dependendo da Titulação do candidato, sendo que além do salário, terá benefícios como Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, entre outros.

Para participar da seleção, é necessário realizar a entrega pessoalmente, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2017, de um envelope contendo os documentos comprobatórios exigidos, para a realização da Prova de Títulos. O candidato deve comparecer no local correspondente a vaga de interesse, cujo endereço, e as demais informações, encontram-se no edital de abertura disponível em nosso site.

A validade desse Processo Seletivo será de seis meses, a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período. Com informações pciconcursos.