Saldo de empregos gerados no Acre em maio é positivo

A divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) feita pelo Ministério do Trabalho na última terça-feira, 20, revelou o saldo positivo de novos postos gerados no Acre no mês de maio.

O Caged aponta a geração de empregos formais aliada ao crescimento dos setores da construção civil, agropecuária, comércio e indústria de transformação. Ao todo, 200 novos postos foram criados, com destaque para Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

No cenário nacional, este é o segundo mês consecutivo e a terceira vez no ano em que o país registra mais vagas abertas do que fechadas. A região que mais gerou empregos em maio foi a Sudeste, seguida das regiões Centro-Oeste e Nordeste. As regiões Sul e Norte contabilizaram retração de vagas de trabalho. O Acre se posicionou no 12° lugar no ranking nacional.