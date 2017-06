Detran publica edital de leilão em Tarauacá

Um novo edital de leilão de veículos foi publicado nesta quarta-feira, 21, no Diário Oficial do Estado (DOE). O evento, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC), será realizado em Tarauacá, no dia 6 de julho, às 9 horas, nas dependências da Escola de Ensino Médio Dr. Djalma da Cunha Batista.

O documento lista de 32 motocicletas aptas à circulação que estão recolhidas no pátio do órgão. As inscrições se iniciam dia 26 de junho e seguem até 4 de julho. Os interessados em participar podem se cadastrar pelo site da leiloeira oficial ou pessoalmente na 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (2ª Ciretran).

A 2ª Ciretran fica localizada na Rua João de Paiva, nº 339, Centro, em Tarauacá. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 8 ao meio-dia e de 14 às 16 horas.

Para efetivar a inscrição é necessário realizar a visitação aos lotes. Os veículos ficam expostos a visitação no pátio da 2ª Ciretan. A visita pode ser realizada nos dias 26 a 30 de junho e 3 a 4 de julho, respeitando os horários de funcionamento.

O procedimento consiste apenas na inspeção visual dos objetos a serem leiloados, não sendo permitido o manuseio, a experimentação e a retirada de peças dos veículos.Vale ressaltar que é de inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações, não cabendo reclamações posteriores à realização do leilão.

“Nessa edição os lances iniciais variam de R$500,00 a R$2.000,00, assim o leilão de veículos é uma oportunidade para quem deseja obter uma motocicleta com valor abaixo do de mercado”, explica a diretora de operações do Detran/AC, Shirley Torres.

Acesse o edital completo no site do Detran.