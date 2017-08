Menina cai de 50m após corda de bungee jump se romper

Uma menina de 17 anos passou por momentos de tensão após pular de um bungee jumpem Pequim, na China. Imagens gravadas por quem observava o equipamento mostram momento em que adolescente pula e tudo parece normal. A corda aguenta o peso da menina, que sobe e desce duas vezes, mas em pouco tempo se rompe, fazendo ela cair no rio. Apesar da gravidade da queda, ela não sofreu nenhum ferimento grave e foi encaminhada para um hospital militar da região.

De acordo com o jornal chinês People’s Daily , a companhia responsável pela operação do brinquedo, Beijing Juma Entertainment, afirmou que erros de comunicação causaram o acidente. A corda foi recolhida antes da hora certa, criando maior tensão do que o normal e quebrando o equipamento. Membros da equipe foram suspensos, assim como a operação de bungee jumps na região. Agora, a polícia abriu um inquérito para investigar quem foi o culpado pelo acidente.