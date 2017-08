Prefeitura leva serviços de saúde e ações de cidadania aos moradores Pólo Benfica e região

O Prefeitura na Comunidade é uma ação que objetiva levar os serviços da Prefeitura de Rio Branco para mais perto das pessoas. Implantado no ano de 2013, o programa já foi levado a 15 localidades rurais. Neste sábado, 19, a ação chegou ao Pólo Benfica. Realizado em parceria com o Governo do Estado e Tribunal de Justiça, a ação levou à comunidade consultas médicas, ginecológicas, pediatras, odontologia, enfermagem, PCCU e pré-natal, distribuição gratuita de medicamentos, acompanhamento do Programa Bolsa Família, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, teste rápido de HIV, sífilis e hepatites, vacinação, orientação jurídica, feira de produtos regionais, além de atividades de esporte, arte e lazer.

Moradora do Km 34 da Transacreana, Ana Paula Benício foi em busca de atendimento médico e vacinação. “Com esse projeto aqui, não precisei ir até a cidade para me consultar e vacinar minha filha. Estou muito satisfeita. Espero que aconteça mais vezes”.

Como ocorre em cada nova edição do Prefeitura na Comunidade – etapa rural, no Benfica, a Roda de Conversa oportunizou aos moradores apresentar demandas e prioridades à gestão municipal. A ação foi coordenada pela Secretaria de Articulação Comunitária e Social (SEMACS) e contou com a participação Secretaria de Segurança Pública, Saúde, IMAC, SEAPROF, Agricultura e Floresta e Coordenadoria do Trabalho é Economia Solidária.

Realizada na Escola São Pedro I, na Vila União Benfica, a ação alcançou moradores do Assentamento Moreno Maia e toda região da Transacreana. “É mais uma ação de sucesso mostrando que é possível levar os serviços da Prefeitura às pessoas que mais precisam”, destacou o secretário de Articulação Comunitária e Social, Manoel Lima.

“É importante que a gente possa cada vez mais levar os serviços da Prefeitura onde está a população. Isso é o que a gente está fazendo aqui. Com o apoio de nossos parceiros, buscamos fazer o maior número de atendimento possível”, destacou o prefeito Marcus Alexandre.

No ano de 2016, o Prefeitura na Comunidade -etapa rural realizou 15.668 atendimentos. Só na Região da Transacreana foram mais de 10 mil, alcançado moradores da região do Iaco, Oriente, Comunidade Vai se Ver, Espalha e Riozinho do Rola. Em 2017 o programa já apresenta resultado recorde. O primeiro trimestre totaliza 14.340 atendimentos.

Da Assessoria

Fotos: Marcos Vicentti/Asscom