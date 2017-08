Estudo revela frequência sexual para cada idade

Você já cogitou que a frequência sexual das pessoas pode variar de acordo com a idade? Pois saiba que um recente estudo confirmou que isso realmente é possível. O Instituto Kinsey para Pesquisas em Sexo, Gênero e Reprodução, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, revelou dados sobre a quantidade média de relações sexuais em cada fase da vida.

A pesquisa foi feita com base em questionários respondidos por 1170 americanos. Eles tinham questões sobre periodicidade, desejo e satisfação no sexo.

O estudo aponta que a frequência sexual depende de diversos fatores, incluindo estilo de vida, estado civil, saúde e libido. Além disso, ele indica que, de maneira geral, a regularidade tende a cair ao longo dos anos, chegando a variar entre uma vez por semana e uma vez por mês.

De acordo com a pesquisa, as pessoas que têm entre 18 e 29 anos são as que mais transam! Elas praticam sexo, em média, 112 vezes ao ano, praticamente três vezes por semana.

Na faixa entre 30 e 39 anos, o número cai para 86 vezes ao ano, cerca de uma a duas vezes na semana.

Enquanto isso, quem está no grupo dos 40 aos 49 anos faz sexo por volta de 69 vezes ao ano, pouco mais de uma vez por semana.

No entanto, os resultados não apontam que a vontade de fazer sexo diminui conforme a idade avança. Para os especialistas, eles mostram como o estresse diário, as obrigações familiares e as dificuldades físicas e mentais são capazes de interferir nos relacionamentos. Com informações UOL.