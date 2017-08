Como dizer a um amigo que ele tem mau hálito?

cê quer contar para um amigo ou parente que ele tem mau hálito, mas não sabe como? Está com medo de ser indelicado, de a outra pessoa ficar constrangida ou até de perder a amizade?

A halitose é um problema que gera constrangimento não só para quem sofre com o mau cheiro na boca, mas também para quem tem que conviver com essa pessoa.

Dizer um amigo ou conhecido que tem mau hálito pode ser desconfortável ou difícil. Por isso, muitas pessoas se veem frente a um dilema: “devo avisar ao meu amigo que ele tem mau hálito?

Para responder a esta pergunta, conversamos a cirurgiã dentista, especialista em Periodontia e secretária executiva Associação Brasileira de Halitose (ABHA), Ana Elisa da Silva.

Segundo a especialista, a pessoa que tem mau hálito geralmente não percebe que está com mau cheiro na boca porque as células responsáveis pelo olfato, em pouco tempo, se adaptam aos odores, deixando o portador de halitose incapaz de reconhecer essa alteração.

“Dessa maneira, é importante que as pessoas de confiança e próximas dessa pessoa a avisem. Mas como alertar? Existe muito constrangimento nesse processo. Sempre orientamos que essa abordagem seja feita de maneira leve, afetiva, compreensiva e respeitosa.”

Ana Elisa recomenda que se procure um lugar calmo para falar com a pessoa, e no local dizer-lhe que se preocupa com a sua saúde e que é importante resolver o problema.

“Usar expressões como “alteração no seu hálito”, “hálito forte”, “alguma mudança na sua saúde que alterou seu hálito”, “tenho notado algumas vezes um odor desagradável do ar vindo da sua boca ou narinas”, podem ajudar a suavizar o processo de alerta. Nunca use expressões pejorativas como “bafo”.”

Empatia e cuidado durante a conversa são essenciais para evitar ferir os sentimentos da pessoa que sofre de halitose e incentivá-la a procurar ajuda. Caso você não consiga conversar, Ana Elisa dá outra dica:

“Caso você não tem coragem para abordar essa pessoa, você pode usar o serviço do SOS MAU HÁLITO, desenvolvido pela Associação Brasileira de Odontologia (ABHA). Esse serviço está disponível no site da ABHA e você fornece o nome e o e-mail da pessoa que você quer alertar e a ABHA envia uma mensagem com orientações a essa pessoa e você fica anônimo.”