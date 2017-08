Em diversas cidades do Norte e Nordeste do Brasil, as pessoas pararam as atividades, na tarde desta segunda-feira (21), para admirar o eclipse solar total. Em Rio Branco, no entanto, a expectativa virou frustração e, claro, zueira nas redes sociais.

O fenômeno atingiria o ponto máximo por volta das 15h, na capital acreana, mas algumas nuvens estragaram a visão do eclipse. Sem poder aproveitar essa chance, restou aos moradores de Rio Branco descontarem a insatisfação nas redes sociais.