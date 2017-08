Concurso de fotografia encerra inscrições no dia 28 de agosto

Fotógrafos profissionais e amadores têm até a próxima segunda-feira, 28, para se inscrever no concurso de fotografia Um Olhar Sobre Rio Branco nos Seus 135 Anos. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) e Departamento de Comunicação, com apoio do Instituto Acreano de Imagens e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (SINJAC), o concurso tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a percepção do ambiente da cidade de Rio Branco e valorizar os trabalhos fotográficos produzidos com câmera convencional ou celular, que contemplem os temas de cultura, patrimônio histórico, meio ambiente e o cotidiano da capital do Acre.

As melhores imagens receberão prêmio em dinheiro, troféu, certificado de participação e inclusão da fotografia em publicação oficial. O 1º lugar ganha R$4.000,00 e fotos no livro comemorativo aos 135 anos de Rio Branco. O 2º colocado leva R$2.000,00 e também tem os mesmos benefícios do vencedor; o 3º, R$1.000,00 mais benefícios anteriores. O livro contemplará fotos além dos premiados: 135 imagens serão escolhidas pelo júri para participar da obra.

A seleção das fotos levará em consideração critérios técnicos e estéticos da imagem; a mensagem transmitida pelo fotógrafo; a relação com a cidade, além da possibilidade de denunciar uma situação por meio da fotografia.

Cada fotógrafo poderá participar com, no máximo, 03 (três) fotos distintas, em preto e branco ou colorida. O edital completo está disponível no Portal da Prefeitura de Rio Branco no endereço eletrônico riobranco.ac.gov.br.

Da Assessoria