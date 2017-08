Polícia Militar prende mulher com drogas na BR 364

Uma guarnição do 1º Pelotão Destacado do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), responsável pelo policiamento de Manuel Urbano, prendeu na manhã desta terça-feira, 22 de agosto, uma mulher que transportava drogas. O fato ocorreu na BR 364, na altura do quilômetro cinco.

Os militares foram acionados via 190 para realizar uma abordagem a um táxi suspeito, que estaria vindo de Sena Madureira sentido Manuel Urbano. A equipe policial, diante das informações, realizou uma barreira policial ao longo da rodovia, onde conseguiu realizar a abordagem ao veículo.

Durante a busca no interior do automóvel foram localizados oito pacotes e uma trouxinha contendo substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína. Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão à mulher e a encaminharam para Delegacia Geral de Manuel Urbano.

Assessoria PMAC