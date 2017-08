Bombeiros realizam curso de Guarda Vidas para servidores do Sesc

O Serviço Social do Comercio (Sesc) em Cruzeiro do Sul realiza, ao longo do mês de agosto, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre, um curso de Guarda Vidas Amadores, com duração de 10 dias. A especialização é voltada aos servidores da instituição no vale do Juruá.

Dez colaboradores que trabalham no Parque Aquático da Unidade de Turismo e Lazer do Sesc participam das aulas teóricas e práticas sobre salvamento e primeiros socorros em caso de afogamento. Além dos servidores do Sesc, militares do Batalhão de Infantaria de Selva – 61 BIS participam do curso.

O comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, capitão Rômulo, destaca o principal objetivo dos militares na unidade, a prevenção. “A partir do momento que nós qualificamos mais 20 guarda vidas para atuar nas aguas de piscinas e açudes com as limitações técnicas especificadas para essa ação de guarda vida, também estamos oferecendo a segurança para a população”, disse o comandante.

A gerente da Unidade do Sesc em Cruzeiro do Sul, Laura Ferraz, destaca a importância do curso para o servidores. “O curso é de suma importância, pois atendemos não só os turistas que vêm para nossa unidade como também atendemos à população cruzeirense, e a gente tem que dar um serviço de qualidade e garantir que as pessoas que chegam aqui estejam em segurança”, disse Laura.

Hospedagem

O Centro de Turismo do Sesc Cruzeiro do Sul no Acre conta com uma completa infraestrutura de lazer e hospedagem. As reservas podem ser feita na Unidade ou pelo telefone (68) 3311 0050. Consulte valores das diárias e condições de pagamento.

Parque aquático

Terça a sexta – feira das 15h às 17h: Apenas para associados.

Sábado e Domingo das 10h às 17h: Público em geral.

Regras do parque aquático

Para garantir a qualidade da água, pensando na saúde dos clientes e por questões higiênicas somente roupas de banho (biquíni, maiô e sunga), toalhas e roupões toalhas, carteiras, celular, chaves, chinelos, óculos e bonés.

Não é permitido na área da piscina: Roupas em geral, bolsas, bronzeadores, protetores solar, comidas e bebidas em geral. Não é permitido comer e beber na área de banho da piscina.

Horário das atividades

Atividades no lago:

Terça a sexta: das 13h30 às 16h

Sábado e domingo: das 10h às 17h.