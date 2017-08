Prefeitura segue com serviços de manutenção e recuperação de vias na cidade

A Prefeitura de Rio Branco através da EMURB mantém diariamente dez equipes atuando nas regionais com serviços de recuperação asfáltica, drenagem e terraplanagem.

Nesta terça-feira, 21, o prefeito Marcus Alexandre acompanhou o trabalho de recuperação executado na Travessa do Hemoacre, que liga a Avenida Getúlio Vargas a Antônio da Rocha Viana. “Nós não podemos perder um dia de sol porque a cidade tem que ser melhorada a cada dia. Essa travessa tem grande fluxo de veículos e merece atenção especial”, ressalta o prefeito.

Além da Travessa do Hemoacre, a EMURB atua essa semana também nos bairros Sobral, Aroeira, Alto Alegre, Montanhês e Estrada do Quixadá com a manutenção e recuperação viária.

A determinação do prefeito Marcus Alexandre é que sejam priorizados os acessos dos bairros, vias estruturantes e corredores de ônibus.

A recuperação da malha viária é executada por meio do Plano de Manutenção e Conservação da Cidade para o verão, que mobiliza 200 homens, 58 máquinas, num grande esforço da prefeitura que atua com recursos próprios. Cada equipe da EMURB custa ao município cerca de R$500 mil por mês.

As ações incluem manutenção e reconstrução de pavimento em ruas, avenidas, vias estruturantes e corredores de ônibus, trabalho feito por 10 equipes que atuam diariamente nas várias regionais da cidade. As prioridades são definidas pela prefeitura em conjunto com a comunidade e atendendo indicações de vereadores.