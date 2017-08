Mais Médicos recebe inscrição de brasileiros formados no exterior até esta terça (22)

Profissionais brasileiros formados no exterior têm até esta terça-feira (22) para escolher, por meio do site do sistema do Programa Mais Médicos, as localidades de preferência entre as 1.410 vagas remanescentes disponíveis em 829 municípios e nove Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

Essas oportunidades são disputadas por 1.985 médicos com diplomas obtidos fora do País que tiveram a inscrição validada. As oportunidades foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde após ofertar as vagas em três chamadas aos médicos brasileiros com registro no Brasil, que têm prioridade em todos os editais.

Ao todo, o edital lançado em abril deste ano trouxe 2.394 vagas. As localidades em aberto são oriundas de desistências e de encerramentos de atividades de profissionais.

Além disso, também está incluído nesse quantitativo o processo de substituição de médicos cubanos da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde, que encerraram a participação no programa. A expectativa é realizar quatro mil substituições de médicos cooperados por brasileiros em três anos.

O resultado com a alocação dos profissionais está previsto para esta sexta-feira (25). Após a seleção, os profissionais passarão por um módulo de acolhimento, que consiste em um período de três semanas de treinamento e avaliação.

O objetivo é assegurar que os profissionais sejam qualificados para atuar no Programa Mais Médicos. O início das atividades desses profissionais está previsto para 9 de outubro.

Fonte: Portal Brasil