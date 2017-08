Defensoria Pública realiza palestra sobre propostas contra o encarceramento em massa

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) realizará no dia 24 de agosto, quinta-feira, às 19h, no Teatro da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), um Ato Público e Debate sobre o Caderno de Propostas Legislativas: 16 Medidas contra o Encarceramento em Massa.

Com o objetivo de impactar a dinâmica sistêmica do encarceramento em massa no país, as 16 propostas legislativas foram elaboradas pelo IBCCRIM, a Pastoral Carcerária Nacional (CNBB), a Associação Juízes para a Democracia (AJD) e o Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação (CEDD/UnB).

A palestra terá a entrada gratuita, certificação de três horas e será ministrada pelo coordenador-chefe do Departamento de Comunicação do IBCCRIM, Gabriel de Freitas Queiroz.

Atualmente, o Brasil possui a quarta população carcerária do mundo, sendo o único desse grupo cuja taxa de encarceramento segue crescendo e ainda persiste a visão majoritária que aposta na punição em geral – e na pena de prisão, em particular – como forma de solucionar os problemas mais complexos da sociedade, e torna válida a oportunidade de discutir a temática.