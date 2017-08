Nicolau Júnior agradece emenda de Petecão para Santa Luzia e solicita Posto Policial para a comunidade

Em discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (22), o deputado Nicolau Júnior (PP) agradeceu a emenda liberada pelo senador Sérgio Petecão (PSD) que beneficiou a comunidade Santa Luzia em Cruzeiro do Sul. O objetivo da destinação dos recursos é a construção de banheiros para atender as pessoas carentes e assim garantir dignidade. São mais de R$ 900 mil para construir 36 unidades.

“Na semana passada tivemos um encontro na Comunidade Santa Luzia com o senador Petecão, o deputado Luiz Gonzaga, Major Rocha, deputado Jairo Carvalho e lá foi anunciado a liberação de R$ 900 mil para construir 36 banheiros divididos para as comunidades mais carentes. Isso traz dignidade às famílias”, disse Nicolau Júnior.

O parlamentar falou, ainda, sobre a necessidade da instalação de um boxe policial para atender a localidade. Ele frisou que o prefeito de Cruzeiro do Sul já acenou para colaborar com um espaço. “Naquele momento a população daquela comunidade, fez um apelo e pediram um posto policial. Não só lá, mas em todo Acre é preciso o reforço da Segurança. A nossa obrigação aqui é pedir. Então peço ao secretário de Segurança que coloque um posto policial. São vários ramais ali. Temos a comunidade da Lagoinha e Santa Luzia. O prefeito Ilderlei Cordeiro já cedeu um lugar lá, não precisa construir é só adaptar”, disse o progressista.