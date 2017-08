Mais 800 famílias receberão títulos definitivos em Santa Rosa

O Instituto de Terras do Acre (Iteracre) se prepara para entregar 800 títulos definitivos de propriedade aos moradores de Santa Rosa do Purus, um dos quatro municípios de difícil acesso do Acre.

Para a emissão dos documentos, o Estado fechou parceria com a prefeitura do município e o cartório da cidade. O governo federal também apoia a iniciativa, por meio da Superintendência do Patrimônio da União e do Programa Terra Legal.

“Aqui em Santa Rosa serão mais 800 famílias beneficiadas com a política de regularização. Os trabalhos já começaram, nossas equipes estão em campo e já realizam o levantamento necessário para emissão dos títulos”, disse Nil Figueiredo, diretor-presidente do Iteracre.

Nesta etapa serão contemplados os moradores dos bairros Centro, Cohab e Cidade Nova. O prefeito de Santa Rosa Assis Moura parabenizou a iniciativa do Estado. “O título definitivo é um documento importantíssimo para quem mora há tanto tempo em uma casa e às vezes tem apenas o contrato de compra e venda. O título é a certeza de que aquilo, a casa, o terreno, é nosso”.