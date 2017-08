Postos ainda não repassaram aumento da Petrobras

A assessoria de imprensa do Sindicato dos Postos de Combustíveis informou na tarde de ontem que não há aumento imediato nos preços da gasolina e no diesel mesmo com o anúncio da Petrobras porque a elevação passa a valer para as refinarias que ainda devem repassar o valor extra para as distribuidoras.

Até a tarde de ontem, vários postos ainda mantinham na bomba os valores médios de R$ 4,23 para a gasolina. Logo pela manhã, alguns estabelecimentos chegaram a registrar filas de consumidores que tentam escapar da alta.

A estatal anunciou que a gasolina terá um reajuste de 3,3% e o diesel de 2,3%, mas os empresários ainda esperam o resultado dos cálculos, porque os demais impostos acabam elevando ainda mais os valores.

Desde o dia 3 de julho a Petrobras mudou o método da regulação dos preços dos combustíveis que passaram a ter elevações constantes, o que foi repudiado pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis.

A alegação da estatal é a necessidade de repassar o custo Brasil, o que poderia resultar no barateamento dos combustíveis. Em julho, diversos postos começaram a reduzir os preços e a realizar promoções depois do anúncio.

Com esse novo método, a margem de aumento pode ser de até 7% ou a redução pode ser de até 7%.

Freud Antunes