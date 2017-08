Moradores de Vista Alegre bloqueiam BR-364

Moradores do Assentamento Curuquete Estão no distrito de Vista Alegre, localizado na Ponta do Abunã, bloquearam a BR-364 dentro da área urbana da localidade em protesto à ausência de Energia Elétrica na Comunidade Curuquete.

De acordo com os moradores, foram feitas promessas que até agora não foram compridas.

Ainda de acordo com a comunidade, o sistema básico de saúde também está deficiente, não existem médicos suficientes para atender a demanda e falta de energia elétrica é um problema grave que prejudica os moradores e setor produtivo da localidade.

“Nós apenas somos lembrados quando está no período eleitoral, porque depois da eleição todo mundo some e nós somos obrigados a vivermos nestas condições”, afirmou um dos manifestantes.

A rodovia federal permanece fechada ao tráfego sem previsão de abertura.

Com informações Rede Social Vista Alegre do Abunã