Nicolau Junior denuncia abandono em delegacia de Porto Acre

O deputado Nicolau Junior (PP) relatou durante sessão desta quarta-feira (23), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), problemas na área da Segurança em Porto Acre. De acordo com o parlamentar, a delegacia do município está fechada há mais de seis meses.

“Ontem visitei Porto Acre juntamente com o vereador Celio, fui em várias localidades da região e confesso que fiquei preocupado com o que vi. A verdade é que o município vive um verdadeiro caos em vários setores. A delegacia do município por exemplo, está fechada há mais de seis meses. Um lugar onde o índice de violência é grande, isso acaba deixando a população à mercê. Esse problema se repete em vários municípios do Acre, a violência aumenta a cada dia e nada fazem para mudar essa situação”, disse.

O progressista relatou que além dos problemas nas áreas de saúde e infraestrutura, os moradores sofrem com a criminalidade que tomou conta das comunidades locais. “As pessoas sofrem com assaltos e tentativas de assassinato que são praticados em plana luz do dia. Apenas uma viatura atende as ocorrências nas Vila do V, Vila do Incra, Vila Caquetá, Vila Pia, Porto Acre e vários assentamentos na área rural. Um verdadeiro caos”, afirmou.

Nicolau Junior afirmou que o índice de violência no Estado é cada dia maior, e no interior a situação tem o agravante de não possuir efetivo suficiente e os mais diversos problemas nas delegacias. Solicitou também que o governo tome providências a respeito.

“Quase diariamente pedimos que providências sejam tomadas na Segurança Pública, pessoas são assassinadas e o governo não faz nada. Isso precisa mudar. A população que mora no interior é duplamente prejudicada. A população de Porto Acre não pode ficar à mercê da própria sorte. Os moradores estão pedindo socorro, eles estão desesperados com a ações dos criminosos e com a falta de segurança”, complementou.

O parlamentar falou ainda das péssimas condições da rodovia AC 10, que liga Rio Branco ao município de Porto Acre. “Peço que o Deracre inicie as obras de recuperação daquela rodovia o mais rápido possível, principalmente nos trechos mais críticos, o serviço possibilitará mais segurança aos condutores que passam pela estrada”, concluiu.