Rio Branco realiza Conferência Municipal de Vigilância em Saúde

A secretaria de Saúde de Rio Branco e o Conselho Municipal de Saúde realizam nesta quinta e sexta feira, 24 e 25, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), localizado na Av. Ceará, a 1ª Conferência Municipal de Vigilância Saúde, que tem como tema central: Vigilância em Saúde: Direitos, Conquistas e Deveres de um SUS Público e de Qualidade. O evento prossegue no dia 25, sexta e vai embasar as Conferências Estadual e Nacional de Saúde, que vão ser realizadas em outubro e novembro respectivamente.

Na noite do dia 24, após abertura oficial, haverá palestra da professora doutora da Universidade Federal do Acre, Rozilaine Redi Rago. Já no dia 25, a programação será iniciada as 7h30 da manhã com painéis e palestras e a eleição de Delegados para as conferências estadual e a nacional.

A organizadora da Conferência por parte da Prefeitura, Luana Esteves, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, cita que o objetivo da Conferência Municipal é “debater e construir políticas contando com todas as representações da sociedade, ou seja, o trabalhador, o usuário e o gestor da saúde, e todos podem participar”, ressalta. Na Conferência Nacional em Brasília haverá a criação da Política Nacional de Vigilância em Saúde.

Compõem a Vigilância em Saúde: a Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador.