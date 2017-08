Vacina contra o HPV começa a ser aplicada no Sesc Bosque 

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) realiza, nos dias 24, 25 e 26 de agosto, vacinação em jovens de ambos os sexos, entre 15 e 26 anos, contra HPV, vírus considerado uma das principais causas do câncer de colo de útero, o terceiro tipo mais frequente entre mulheres.. A campanha é realizada no Sesc Bosque, no período da manhã e tarde.

A vacina está disponível no bloco de saúde do Sesc Bosque como parte da rotina de imunização. Para receber a dose, basta apresentar o cartão de vacinação ou documento de identificação. Cada jovem deverá tomar duas doses para completar a proteção, sendo a segunda, seis meses depois da primeira.

Vale lembrar que o HPV é transmitido pelo contato direto com mucosas infectadas por meio de relação sexual e também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto. Se seguido à risca, esse esquema vacinal protege contra quatro subtipos desse vírus (6, 11, 16 e 18), com 98% de eficácia.

Saúde no Sesc

Para o Sesc, a saúde é compreendida como reflexo das condições políticas, econômicas e sociais da população. Assim, o Sesc planeja suas atividades para que se multipliquem nacionalmente e beneficiem milhares de brasileiros. Voltados para os comerciários e toda população, os programas de saúde valorizam a prevenção e a promoção.

Por meio de seus programas, o Sesc oferece assistência médica dentro de suas atividades, com ações destinadas ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento de doenças; atendimento odontológico de qualidade; preocupa-se com a alimentação segura e balanceada através da atividade Nutrição; e, além disso, o Sesc realiza projetos de Educação para Saúde que buscam prevenir doenças sexualmente transmissíveis, entre outras enfermidades, o controle social e promoção da saúde.