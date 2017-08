Ifac abre 32 vagas remanescestes

O Instituto Federal do Acre (Ifac) encerra hoje a inscrição para o preenchimento de 32 vagas remanescentes em dois cursos em Xapuri, sendo eles Tecnologia em Agroecologia e Agroindústria. Os interessados precisarão passar por uma prova objetiva que será aplicada no dia 27.



A inscrição pode ser realizada no campus da instituição de ensino, no município. A lista de candidatos aptos a concorrer a uma das vagas será divulgada amanhã.

Às 18 horas do dia 27, o Ifac publicará o gabarito e o candidato poderá recorrer do resultado até o dia 29.

O resultado da 1ª chamada será divulgado na página da instituição no dia 30 e, caso haja alguma vaga remanescente, a 2ª chamada será realizada no dia 1º de setembro, sendo que os interessados deverão realizar matrícula no dia 5 de setembro.

Os documentos necessários para a matrícula são uma foto 3×4, originais e cópias do RG e do CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, título de eleitor e comprovante de quitação junto à Justiça Eleitoral, certificado de alistamento militar, comprovante de residência, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de curso técnico de nível médio e o documento que comprove a participação no Enem com as respectivas notas.

O curso de Tecnologia em Agroecologia oferece 23 vagas e o de Agroindústria 9 vagas.

Freud Antunes