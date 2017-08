Polícia prende traficantes e apreende droga e arma de fogo em Rio Branco

Em uma ação das polícias Civil e Militar, que envolveu a 3ª Regional, Núcleo de Capturas (NECAPC), Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) e o do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), na manhã desta quarta-feira, 23, Mari Roger Thaumaturgo, 36, e José Vandro do Nascimento Silva, 30, foram presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa.

Mari Roger, segundo a polícia, integra uma organização criminosa e agia no conjunto Joafra aonde foi preso. No ato da prisão ele portava meio quilo de maconha, 200 gramas de cocaína, dinheiro, balança de precisão e munições de diversos calibres. Já José Vandro, preso no bairro da Paz, tinha a posse de uma pistola calibre 380, além de droga e vasto material para embalagem de entorpecente.

No ato da abordagem policial José Vandro desobedeceu a ordem policial e empreendeu fuga, se jogou em um córrego, mergulhando em água rasa. Houve perseguição e o acusado acabou capturado. Mari Roger ao contrário de José não ofereceu resistência e, além do flagrante já tinha mandado de prisão por tráfico de drogas, crime no qual é reincidente.

“Efetuamos a prisão dessas duas pessoas com alto poder lesivo e retiramos também de circulação esses ativos criminais, além de várias munições e toda essa droga. Isso é possível graças ao trabalho conjunto das delegacias regionais e especializadas, além de batalhões, demonstrando integração entres as equipes seguindo diretrizes da Secretária de Segurança Pública, capitaneado pelo secretário Emylson Farias”, declarou delegado kalesso Nespoli.

Assessoria/Sepc