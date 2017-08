Flamengo e Cruzeiro vencem e estão na final da Copa do Brasil

Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar pela disputa do título da Copa do Brasil 2017. Os finalistas foram conhecidos na noite desta quarta-feira (23), após o apito final das partidas de volta das semifinais da competição . Com golaço do meia Diego, o rubro-negro carioca venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã, em uma partida “truncada” e com poucos lances bonitos. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, no Engenhão.

O Grêmio, que venceu o primeiro duelo por 1 a 0 em Porto Alegre, chegou ao Mineirão com a vantagem nas mãos. Mas a equipe do técnico Renato Gaúcho não conseguiu impor seu ritmo de jogo, levou pressão do Cruzeiro e acabou sofrendo um gol, marcado por Hudson. Com o placar agregado empatado, a vaga foi decidida nos pênaltis e os mineiros levaram a melhor.

A partida de ida está marcada para o dia 7 de setembro, e a volta, para dia 27 do mesmo mês. A ordem dos confrontos será decidida em sorteio que acontecerá nesta quinta-feira, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.