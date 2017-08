Bope prender “Apurinã” e “Madruga” com armas no Conjunto Mauro Bittar

Policiais do Bope, receberam uma denuncia anônima na tarde dessa quarta-feira 23, de que dois homens estariam com armas e drogas em uma casa na rua Lilian Cadaxo, no Conjunto Mauro Bittar, no bairro Floresta.

Três equipes se deslocaram até a casa, fizeram o cerco e prenderam, Fernando Araújo da Silva de 23 anos.”o Apurinã” e Taílson Douglas Gomes de 20 anos, “o Madrugada”.

Em uma rápida revista na casa, os policiais encontram: 3 escopetas calibre 12, 1 revolver 38 com seis munições, 1 espingarda 36, 250 gramas de barrilha.

Os dois foram presos e levados para Delegacia de Flagrantes, onde serão autuados por porte de arma.

Selmo Melo