Apenas 20% dos comerciantes do Acre confirmaram boas vendas no Dia dos Pais

Segundo informações coletadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), dos 30% dos comerciantes que, em 2016, admitiram que as comercializações tinham sido as esperadas para os Dia dos Pais, apenas 20% confirmaram, em 2017, que venderam o desejado. Os dados foram levantados entre os dias 14 e 18 de agosto junto a 145 empresários.

Ainda com base nos estudos, apenas 27% dos comerciantes admitiram igualdade de vendas às de 2016 e, em 2017, 46% afirmaram que as comercializações foram abaixo do esperado. Mesmo assim, 34% se mostraram otimistas com o resultado obtido, frente aos 27% que disseram que as vendas não foram suficientes.

Dos que obtiveram resultados positivos, 57% creditaram o sucesso às promoções, à vontade de consumo da população e à propaganda patrocinada para a data. Já 40% dos que tiveram poucas vendas acreditaram que os motivos são inflação, endividamento da população e ao desemprego.

Níveis de vendas e situação das vendas

Com relação aos níveis de vendas do Dia dos Pais deste ano, 19% dos empresários confirmaram melhora, mesmo abaixo em mais da metade daqueles que fazem essa confirmação com relação às vendas do ano passado. Afora os empresários que se mostram alheios a essa informação, 71% definiram a relação como “regular” e, 30%, como pior. No Dia dos Pais de 2016, essa definição alcançou 54% dos empresários, com 35% considerando “regular” e 19% como pior.

Conforme a pesquisa, as vendas médias por clientes no Dia dos Pais deste ano tiveram mais frequência nos valores unitários entre R$50 a R$ 100, enquanto que, no Dia dos Pais do ano passado, a maior concentração ocorreu em valores entre R$ 100 a R$ 200. Porém, considerando os valores médios de vendas em até R$ 200 reais, a média alcançada se apresentou semelhante nos dois anos, 81% em 2016 e 80% em 2017.