Arraial da Economia Solidária começa hoje no Mercado Velho

Começa nesta quinta-feira, 24 de agosto, e vai até o dia 3 de setembro, das 16h às 22h, o Arraial da Economia Solidária no Mercado Velho, uma realização da Prefeitura de Rio Branco, do Governo do Estado do Acre, SEBRAE e Fórum Acreano de Economia Solidária. Além dos tradicionais empreendimentos, o evento contará com danças típicas e quadrilhas juninas, shows artísticos e outras atrações.

O arraial reunirá 130 empreendimentos de economia solidária como expositores de artesanato, alimentos em geral, brinquedos infantis e grupos de jardinagem e plantas ornamentais, além da agricultura familiar.

Rio Branco é referência nacional em economia solidária, um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. “Estamos convidando a população a participar de mais esse evento que contará com diversão e alegria para as famílias”, disse Carlos Taborga, presidente do Fórum Acreano de Economia Solidária.