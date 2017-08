Tião Viana visita e credencia nova clínica de hemodiálise

Com 15 pacientes ingressando no programa de hemodiálise do Hospital das Clínicas do Acre, e um gasto anual de mais de R$ 18 milhões do governo do Estado, surge a necessidade de ampliação de atendimento. Por meio de serviço complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), empreendimentos privados recebem pacientes desse fluxo crescente.

Um desses empreendimentos foi inaugurado esta semana. Nesta quinta-feira, 24, o governador Tião Viana fez uma visita à Clínica do Rim. “Estamos aqui para agradecer esse momento histórico para a saúde do Acre. Estão juntos aqui, os setores público, privado e de convênios para o melhor benefício dos pacientes”, afirmou o governador.

Com a visita, o governo do Estado credencia a clínica para realização dos atendimentos. Segundo resolução do Ministério da Saúde, a iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar, sendo esse procedimento formalizado por meio de contrato de direito público, convênio ou outro instrumento previsto em lei.

Com isso, a médica Jarine Nasserala decidiu montar esse serviço, seguindo os conselhos de seu primeiro professor de Medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac), Tião Viana. “Sou muito grata por podermos ter um empreendimento como este, que vai ajudar a população acreana. Aprendi nas minhas primeiras aulas na Ufac a ter esse atendimento com carinho e atenção ao paciente”, disse.

O deputado estadual Daniel Zen, líder do governo na Assembleia Legislativa, também esteve presente à visita. “Pude ver de perto aqui o acolhimento aos pacientes. É importante ver de quem resolver entrar neste negócio não apenas pelo retorno financeiro, mas também para prestar um atendimento de qualidade aos beneficiários do SUS”, afirmou.

Gemil Junior, secretário de Estado de Saúde, lembrou que a pressão sobre o sistema de saúde do Estado diminui quando há esse serviço complementar de qualidade. “Hoje, 17 pacientes são atendidos aqui, podendo chegar a 100 em breve.”

Ao percorrer o espaço, o governador pontuou a importância de ali haver equipamentos de alta complexidade e com qualidade, garantindo total zelo para quem está fazendo o tratamento. “Temos aqui máquinas alemãs e kits de muita qualidade. No Acre, temos serviços que estão no padrão do que há de melhor no Brasil”, reiterou Tião Viana. “Dignidade aos pacientes SUS.”