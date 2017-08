Final da Copa do Brasil começa no Maracanã e termina no Mineirão

Um sorteio realizado nesta quinta-feira (24) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os mandos de campo da grande final da Copa do Brasil de 2017. A decisão começa no Maracanã e termina no Mineirão. Isso quer dizer que o Flamengo joga o 1º jogo em casa, enquanto o Cruzeiro manda a partida de volta, em Belo Horizonte.

O jogo de ida está marcado para o dia 7 de setembro. A segunda partida acontecerá no dia 27 do mesmo mês. O campeão terá vaga garantida na edição de 2018 da Libertadores.

O Flamengo chegou à final após superar o Botafogo nas semifinais, e o Cruzeiro derrotou o Grêmio para poder lutar pelo título da competição nacional.