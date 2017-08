Agente Penitenciário é encontrado morto com tiro na cabeça

O Agente Penitenciário Humberto Furtado, de 30 anos, foi encontrado morto com tiro na cabeça, por volta de 23h da noite dessa quinta-feira, 24 no Ramal da Sanacre, no município do Bujari.

Segundo informações de testemunhas, o agente estava com uma mulher na garupa de sua motocicleta. O nome da mulher não foi divulgado, ela foi levada para a delegacia do município para prestar esclarecimentos e contar o que teria acontecido.

De acordo com a polícia, a arma de Humberto não estava no local. Eles não souberam informar se o revólver foi levado ou se não estava com o agente no momento do crime. O mesmo ocorreu com a motocicleta da vítima que também desapareceu.

A Polícia Militar foi ao local do crime e isolou a área, até a chegado dos peritos do IML, que fizeram a perícia no local e constataram uma perfuração na cabeça, o corpo foi removido para Instituto Médico Legal.