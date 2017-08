MPE fiscaliza prefeituras acusadas de não ter controle de gastos com combustíveis

O Ministério Público Estadual (MPE) abriu uma investigação para apurar a doação de combustível por parte da prefeitura do Município de Marechal Thaumaturgo para a Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Alto Juruá. O inquérito divulgado no Diário Oficial do órgão de ontem apura a suposto desvio de finalidade para a realização de campanha dentro da Reserva.

O promotor Wendy Takao Hamano ainda apura se existem indícios do crime de improbidade administrativa. Caso haja provas, o caso poderá ser denunciado a Justiça.

A falta de controle nos gastos com gasolina por parte de gestores resultou na abertura de inquéritos ainda em Acrelândia e em Xapuri.

Em junho, o promotor em Acrelândia, Teotônio Rodrigues Soares Júnior, solicitou os gastos com combustíveis entre janeiro a abril, especificando a utilização das requisições por secretaria.

“Considerando que depois do longo período de tempo concedido para o envio de informações detalhadas, extraídas a partir da análise das requisições de abastecimento, acerca do consumo de gasolina, referente aos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017 e abril/2017, individualizando o valor gasto por cada Secretaria/Setor da Prefeitura”, o Município limitou-se a encaminhar ao Ministério Público, notas de empenho, notas de liquidação, cópias de requisições, sem apresentar as informações detalhadas”, escreveu o promotor.

Para fiscalizar a situação, o representante do MPE visitou a prefeitura para verificar como é realizado o controle interno. O objetivo é apurar a falta de organização, o que pode resultar em desperdício.

Em janeiro, o promotor Fernando Terra editou recomendação a prefeitura e a câmara de Xapuri para que realizasse a nomeação de servidor responsável para verificar e autorizar os abastecimentos.

Freud Antunes