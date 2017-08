Governo divulga relação de convocados para prova de aptidão física da Polícia Civil

O governo do Estado, por meio das secretarias da Gestão Administrativa (SGA) e Polícia Civil (SEPC), torna público o resultado preliminar e convocação para prova de aptidão física do concurso público para provimento dos cargos de agente, auxiliar de necropsia, delegado e escrivão de Polícia Civil.

Os selecionados nesta etapa são somente os aprovados na prova discursiva. Para os candidatos de Cruzeiro do Sul, a prova será realizada no dia 24 de setembro, na Vila Olímpica, localizada na Estrada do Aeroporto, quilômetro 10.

Já em Rio Branco, o teste será nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no Ginásio do Sesi, na Rua Projetada, no. 155, Manoel Julião. Não será permitida a presença de acompanhantes durante a realização da etapa.

Edital – Resultado preliminar da prova de títulos

Edital – Convocação para a prova de aptidão física